Meghan soll jetzt Mega-Influencerin werden

Seit dem «Megxit»-Stichtag am 31. März 2020 haben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) immer mal wieder sprudelnde Geldquellen angestochen. Es fing an mit dem Interview bei Oprah Winfrey (69), ging weiter mit der Netflix-Serie «Harry & Meghan», dann kam Harrys Buch «Spare» und schlussendlich spülte der gemeinsame Podcast «Archetypes» einen grossen Batzen aufs gemeinsame Konto. Doch diese Projekte sind abgehandelt und Spotify teilte erst kürzlich mit, dass der Podcast nicht weitergeführt wird. Es ist also an der Zeit für die Sussexes, neue Wege zum Geldverdienen zu finden, was offenbar besonders Meghan mit Leichtigkeit gelingt.