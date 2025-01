Meghan kriegt ordentlich Zunder

Prinz Harry und seine Meghan polarisieren – egal, was sie tun. Angesichts der verheerenden Brände rund um Los Angeles hat sich das Royal-Paar zwar entschieden, den Start ihrer neuen Netflix-Kochshow zu verschieben. Denn wen interessiert, ob Meghan in ihrer Küche etwas anbrennen lässt, wenn rund um L.A. ganze Stadtviertel abgefackelt sind, in Schutt und Asche liegen – und tausende Menschen obdachlos sind.