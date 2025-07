Meghan lanciert Wein an Lady Dianas Geburtstag

«Dieser Rosé ist wie geschaffen für die schönsten Momente des Sommers, an denen nur das Lachen lauter ist als die Musik.» Mit diesen blumigen Worten umschreibt Herzogin Meghan (43) die Lancierung ihres ersten Nappa Valley Rosé «As Ever» ab 1. Juli. Ab dann kann er in ihrem gleichnamigen Onlineshop bestellt werden. Der Preis ist bis anhin nicht bekannt. Auch nicht, wie viele Flaschen davon in den Handel geraten.