Doch an eine Rückkehr Harry mag Brown derzeit noch nicht so recht glauben. Und ja, auch dieses Mal gibt sie die Schuld dafür Herzogin Meghan. Auf die Frage, ob der Rotschopf auch 2034 noch mit seiner Frau Meghan in Amerika leben wird, antwortet Brown: «Ich denke, er ist ziemlich in ihren Bann geraten. Er ist in dieser Situation das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.»