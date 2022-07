Hier macht Meghan Markle am liebsten Ferien

Die Sommerferien stehen kurz bevor und wer jetzt so richtig Lust auf Luxus bekommen hat, sollte am besten direkt einen Trip in die Karibik buchen – allerdings vielleicht erst nach einem kurzen Blick auf den Kontostand, denn wenn man auf St. Barths einen so tollen Urlaub wie Meghan verbringen will, muss definitiv etwas tiefer in die Tasche greifen.