Nimmt Meghan sich zu wichtig?

Liest man das «The Cut»-Interview, hat man das Gefühl, dass Meghan den Verlauf des Gesprächs bis ins kleinste Detail bestimmen will. An einem Punkt schlägt sie der Journalistin sogar vor, wie diese ihren Job machen soll und was sie schreiben könnte, diktiert es ihr sogar. Das klingt dann so: «Schreib doch mehr was du siehst und fühlst, als das, was du hörst.» Die einstige Schauspielerin scheint also ganz genaue Vorstellungen davon zu haben, wie ein solches Interview mit ihr abzulaufen hat. Natürlich kann man argumentieren, dass sie die Interviewerin in ihr Haus einlädt und ihre Türen für diese öffnet, dadurch also auch ein gewisses Recht darauf hat, den Verlauf des Gesprächs zu steuern.