Meghan schützt sich mit bösem Blick

Seit einigen Wochen leben Harry, Meghan und Söhnchen Archie, 11 Monate, in Los Angeles und amten von dort aus für ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen. Eine, die der jungen Mutter sehr am Herzen liegt, ist «Smart Works». Die britische Stiftung, will Frauen den Einstieg in die Berufswelt vereinfachen, indem sie qualitativ hochwertige Kleidung und Kurse für Vorstellungsgespräche anbietet. Meghan ist Schirmherrin und hat auch schon eine Kleiderkollektion für «Smart Works» gestaltet.