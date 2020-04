Meghan stiehlt der Queen die Geburtstags-Show

Harry selber führt schon sehr lange eine persönliche Vendetta mit den britischen Medien. Gibt er ihnen doch die Schuld am tragischen und tödlichen Unfall seiner Mutter Diana, † 38. So veröffentlichte er schon vor einigen Monaten ein Schreiben, in dem er die Parallelen zwischen der medialen Hetzjagd auf Meghan und derjenigen auf seine Mutter, aufzeigte.