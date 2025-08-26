In neuer Netflix-Staffel

Doch zwischen Glamour und Inszenierung gibt sie auch Privates preis. Sie verrät, dass Harry ihr beim dritten Date in Botswana seine Liebe gestanden habe, als erster. Selbst ist er in der zweiten Staffel nur auf Fotos zu sehen, persönlich nicht. An England vermisse Meghan lediglich einen Radiosender – ein subtiler Seitenhieb gegen die königliche Familie. Ausserdem spricht sie offen über die dreiwöchige Trennung von Archie (6) und Lilibet (4). Wohl bezogen auf die Zeit nach dem Tod von Queen Elizabeth II., als sie und Harry in London waren und die Kinder zu Hause, im kalifornischen Nobelort Montecito blieben.