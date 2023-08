Im September wird Prinz Harry (38) Geschichte schreiben, wenn er die Invictus Games zum ersten Mal nach Deutschland bringt. Vor neun Jahren gründete er die Spiele mit dem «Ziel, an Seele und Körper verwundeten, verletzten und erkrankten Soldatinnen und Soldaten eine grössere Wahrnehmung und Anerkennung in der Gesellschaft zuteilwerden zu lassen und ihren Weg in der Rehabilitation zu unterstützen». Für die Premiere in Düsseldorf haben sich die Sussexes etwas ganz Besonderes überlegt.