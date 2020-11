Nur Harrys Onkel äussert sich

Meghan trauert und das britische Königshaus schweigt

Es sind Worte, die ans Herz gehen, eine Geschichte, die berührt: In einem Essay in der «New York Times» schildert Herzogin Meghan, dass sie ihr Baby verloren hat. Nun wartet die ganze Welt auf ein Statement der Königsfamilie – bislang vergeblich. Einzig Prinz Harrys Onkel Charles Spencer drückte in einem Interview sein Mitgefühl aus.