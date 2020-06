Dass der Palast nun angeblich «zittert», ist da – ohne es genau zu wissen – verständlich. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Königsfamilie auch 2020 aus einem Haufen verängstigter Lämmer besteht, ist hingegen nicht wahnsinnig hoch. Eine professionelle Marketing-Maschine, man nennt die Familie ja auch «die Firma», hat ebenso professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vermutlich längst eine Konter-PR-Strategie in der Schublade haben. Erfahrung hat die Firma bei solchen Dingen ja. Ein paar Stürme gab es in den letzten Monaten bereits zu handeln – denken wir kurz an Prinz Andrew und seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein oder ganz grundsätzlich an die Causa Sussex. Was es unbedingt zu verhindern gilt, ist das, was 1995 im Anschluss an Dianas «Tell-all»-BBC-Interview passiert ist. Sie sprach offen über die Hintergründe zur Scheidung von Prinz Charles – ein Supergau fürs Königshaus.