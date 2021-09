Meghan und Harry sind zurück auf der grossen Bühne

Herzogin Meghan, 40, strahlte sichtlich vor Freude: Sie und Prinz Harry, 37, standen am Samstagnachmittag, 25. September, in New York erstmals seit langer Zeit auf einer grossen Bühne. Anlass war das Global Citizen Live Festival, bei dem Musiker wie Shawn Mendes, 23, Elton John, 74, und Cyndi Lauper, 68, weltweit performten. «Es fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein bei euch allen», begrüsste Meghan das New Yorker Publikum. Für ihren Auftritt wählte sie ein weisses Kleid mit aufgenähten Steinchen in Blumenoptik.