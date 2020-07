Viel spannender aber sind die Attribute, mit denen die «eingeheiratete US-Schauspielerin» versehen wird. Sie sei «fordernd» und «arrogant», eine «Duchess Difficult», die nicht damit klarkomme, hinter Kate die zweite Geige zu spielen. Kate hingegen fliegt vordergründig als Retterin der Menschheit auf die Bühne. Sie, die sich so gut in ihre Rolle als Frau an Williams Seite schickt, die so gut alle Regeln auswendig gelernt hat, um die Königsfamilie würdig zu vertreten.