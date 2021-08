Es ist in den vergangenen Jahren einiges passiert zwischen den Schwägerinnen. Zuletzt herrschte vor allem Eiszeit, weil sich ihre Männer, die Brüder Prinz Harry und Prinz William, so entzweit haben. Aber auch zwischen der 40-jährigen Meghan und der 39-jährigen Kate ist einiges vorgefallen. So hiess es etwa, Meghan habe ihre Schwägerin im Vorfeld der eigenen Hochzeit zum Weinen gebracht. Später erzählte Meghan aber, dass es genau umgekehrt gewesen sei. «Ein paar Tage vor der Hochzeit hat sie sich über die Blumenmädchen-Kleider aufgeregt und mich zum Weinen gebracht. Das hat meine Gefühle wirklich verletzt.»