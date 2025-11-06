Meghans brilliants Hollywood-Comeback

Da spielt die polarisierende Meghan Markle ausgerechnet sich selbst. Eine Rolle, die selbst in Hollywood überrascht und für die sie gemäss Schätzung eines Brancheninsiders bis zu 5 Millionen Dollar kassieren soll, plus Gewinnbeteiligung. Ein Mega-Deal, der ihr Image polieren soll und nach Flops bei Netflix und Spotify ihre letzte grosse Chance für ein echtes Comeback sein wird.