Meghans Ente schiesst den Vogel ab

Im Januar 2020 verkündeten Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43), sich als hauptamtlich tätige Royals aus dem britischen Königshaus auszuklinken. Seither sind über fünf Jahre vergangen. Das Paar zügelte in die USA, lebt heute mit seinen beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) sowie den beiden Hunden Pula und Mia im kalifornischen Montecito – und sorgt von dort aus vor allem für Schlagzeilen. Aber was schafft Harry eigentlich so? Was treibt der Blaublüter den ganzen lieben Tag, wenn er nicht gerade seine eigene Frau mit dahinwatschelnden Enten filmt?