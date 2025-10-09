Meghans Füsse sorgen für rote Köpfe

Wie ein Hollywoodstar liess sich Herzogin Meghan (44) an der Pariser Fashion Week feiern. Offenbar trunken vom Blitzlichtgewitter filmte sie sich nach ihrem Auftritt in einer Limousine mit hochgelegten Füssen in der Nähe des tragischen Unfallortes von Prinzessin Diana (†36). Royal-Fans tobten ob soviel Ignoranz. Und was macht Meghan daraufhin? Sie reagiert auf die Vorwürfe mit einer Rechnung, die so gar nicht aufgeht. Darüber zofft sich unser «RoyalTea»-Expertenduo.
Ausserdem stellen wir den faulsten König der Welt an den Pranger! Zumindest findet das Flavia Schlittler als Royal-Expertin vom Blick. Doch der Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten sieht das ganz anders – und so bringt ein «geladener» René Haenig scharfes Geschütz gegen seine Kollegin in Stellung. Ob und wie es kracht – dazu mehr in der neuen Folge unseres Royal-Podcasts.