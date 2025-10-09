Meghans Füsse sorgen für rote Köpfe

Wie ein Hollywoodstar liess sich Herzogin Meghan (44) an der Pariser Fashion Week feiern. Offenbar trunken vom Blitzlichtgewitter filmte sie sich nach ihrem Auftritt in einer Limousine mit hochgelegten Füssen in der Nähe des tragischen Unfallortes von Prinzessin Diana (†36). Royal-Fans tobten ob soviel Ignoranz. Und was macht Meghan daraufhin? Sie reagiert auf die Vorwürfe mit einer Rechnung, die so gar nicht aufgeht. Darüber zofft sich unser «RoyalTea»-Expertenduo.