  4. Podcast RoyalTea: Herzogin Meghan sorgt mit Fussbild für rote Köpfe
Wie ein Hollywoodstar lässt sich die Herzogin an der Pariser Fashion Week feiern. Trunken vom Blitzlichtgewitter filmt sie sich in einer Limousine mit hochgelegten Füssen in der Nähe des tragischen Unfallortes von Prinzessin Diana.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Meghans Füsse sorgen für rote Köpfe

Es scheint etwas faul in der königlichen Welt – und das regt unser «RoyalTea»-Expertenduo ordentlich auf. Konkret gehts um die dahingefläzten Füsse von Herzogin Meghan und um die fragwürdige Arbeitsmoral von Dänen-König Frederik X.

Wie ein Hollywoodstar liess sich Herzogin Meghan (44) an der Pariser Fashion Week feiern. Offenbar trunken vom Blitzlichtgewitter filmte sie sich nach ihrem Auftritt in einer Limousine mit hochgelegten Füssen in der Nähe des tragischen Unfallortes von Prinzessin Diana (†36). Royal-Fans tobten ob soviel Ignoranz. Und was macht Meghan daraufhin? Sie reagiert auf die Vorwürfe mit einer Rechnung, die so gar nicht aufgeht. Darüber zofft sich unser «RoyalTea»-Expertenduo.

Ausserdem stellen wir den faulsten König der Welt an den Pranger! Zumindest findet das Flavia Schlittler als Royal-Expertin vom Blick. Doch der Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten sieht das ganz anders – und so bringt ein «geladener» René Haenig scharfes Geschütz gegen seine Kollegin in Stellung. Ob und wie es kracht – dazu mehr in der neuen Folge unseres Royal-Podcasts.

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig vor 10 Minuten
