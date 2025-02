Meghans Geknutsche sorgt für rote Köpfe

Egal, was Herzogin Meghan (43) tut, Aufmerksamkeit ist ihr Gewiss. Das weiss die ehemalige amerikanische Schauspielerin und Möchtegern-Prinzessin aus Berufserfahrung selbst am besten. So verwundert es also nicht, dass sie sich aktuell bei den Invictus Games, einer von ihrem Mann Prinz Harry (40) ins Leben gerufenen internationalen Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, als liebende Ehefrau inszeniert.