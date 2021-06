Meghans Kinderbuch ist da – und Lili kommt schon vor

«The Bench» ist nicht das erste Kinderbuch eines Mitglieds der britischen Königsfamilie. Prinz Harrys Vater, Prinz Charles, 72, veröffentlichte im Jahr 1980 das Buch «The Old Man of Lochnagar», das die Geschichte eines alten Mannes erzählt, der in einer Höhle in den Klippen rund um das königliche Anwesen Balmoral in Schottland lebt, wo Queen Elizabeth II., 95, ihren Sommerurlaub verbringt. Der Verkaufserlös des Buches ging an die königliche Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Trust.