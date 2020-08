Neuer Job für Doria Ragland

Meghans Mutter arbeitet nun als Lehrerin

Für Doria Ragland gehts zurück in die Schule. Aber nicht etwa, um zu studieren. Die Mutter von Herzogin Meghan unterrichtet neu am Santa Monica College – und das in einem ganz besonderen Fach. Ihren letzten Job musste sie wegen den Royals aufgeben.