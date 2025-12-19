Mette-Marit (52) braucht eine neue Lunge

«Entwicklung hat sich schneller vollzogen»

Trotz der ernsten Lage zeigt Mette-Marit Entschlossenheit. Sie wolle weiterhin arbeiten, auch wenn ihr Programm angepasst werden müsse. Das Königshaus betont, dass ihre offiziellen Verpflichtungen mit ihrem Gesundheitszustand in Einklang gebracht werden sollen. In der NRK-Dokumentation «Året med kongefamilien», die am 25. Dezember 2025 ausgestrahlt wird, äussert sich die Kronprinzessin selbst zu ihrer Situation: «Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten könnten, und bis jetzt hat sich die Entwicklung eigentlich recht langsam vollzogen. Nun hat sich die Entwicklung jedoch schneller vollzogen, als sowohl ich als auch die Ärzte gehofft hatten.»