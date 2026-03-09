Mette-Marit hatte eine Schwäche für böse Jungs

Als wäre das nicht brisant genug, sorgt auch ihr Sohn aus einer früheren Beziehung für Schlagzeilen. Marius Borg Høiby (29) muss sich in 40 Anklagepunkten vor Gericht verantworten – darunter mehrfache Vergewaltigung. Immer wieder rückt dabei auch die Rolle seiner Mutter in den Fokus: Was wusste Mette-Marit? Was hat sie verschwiegen? Was weggeschoben und vertuscht? Viele Fragen sind offen, Antworten liefern meist nur Akten – wenig kommt von ihr selbst. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Kronprinzessin war einst ein rebellisches Party-Girl. Kurz vor ihrer Hochzeit mit Haakon am 25. August 2001 sprach sie öffentlich über wilde Partys, Alkohol-Exzesse, Drogen – und wie sehr sie all das bereue.