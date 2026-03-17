Mette-Marit sieht auf neuen Fotos deutlich verändert aus

Genau dort haben ihn sein Stiefvater, Kronprinz Haakon (52), und Mette-Marit am vergangenen Wochenende besucht. Auf Fotos der norwegischen Zeitung «Se og Hør», ist die Kronprinzessin im Auto auf dem Rückweg vom Gefängnis zu sehen. Dabei fällt auf, wie verändert Mette-Marit aussieht. Ihr Gesicht wirkt deutlich fülliger als noch vor einem Monat. Damals wurde sie das letzte Mal beim Besuch ihres Sohnes im Gefängnis fotografiert.