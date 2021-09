Auch wenn der Verwandtschaftsgrad heute nicht mehr allzu hoch ist – die Freundschaft zwischen den beiden Königshäusern bleibt tief. Und wird es auch in Zukunft sein. Dies zumindest legt ein weiteres Detail des Bildes nahe. So steht Prinzessin Estelle, als Erstgeborene von Victoria und Daniel immerhin die zukünftige Königin von Schweden, nicht etwa bei ihren Eltern, sondern lehnt sich freundschaftlich an Prinzessin Ingrid Alexandra an, ihres Zeichens zukünftige Königin von Norwegen.