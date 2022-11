Die Zuschauer und Zuschauerinnen sowie die Macher des britischen Dschungelcamps sind begeistert. Für umgerechnet läppische 170'000 Franken Gage sorgt Mike Tindall (44) als erstes Mitglied der royalen Familie derzeit für gute Einschaltquoten bei «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!».