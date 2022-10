Wird Mike Tindall der nächste König?

In der genannten Sendung geht es darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einige Wochen in den Australischen Dschungel ziehen, dort in einem Camp leben und meist eklige Prüfungen ablegen müssen – vom Verzehr gewisser tierischer Körperteile bis hin zum Bad in Kakerlaken ist so ziemlich alles dabei. Die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim voten dann wöchentlich, welcher Bewohner oder welche Bewohnerin im Camp bleiben darf und wer die Heimreise antreten muss. Der Promi, der das Publikum am meisten von sich überzeugt, gewinnt am Ende einen Geldpreis und wird zum «Dschungel-König» gekrönt.