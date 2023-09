Mit diesem grünen Hosenanzug liegt Prinzessin Kate im Trend

Prinzessin Kate (41) hat am Dienstag (26. September) einmal mehr ihr Modebewusstsein unter Beweis gestellt. Bei einem Besuch in der familiengeführten Textilfabrik AW Hainsworth in Leeds im Norden Englands hat sich die Frau von Prinz William (41) in einem schicken Hosenanzug in der aktuellen Trendfarbe Dunkelgrün von Burberry gezeigt.