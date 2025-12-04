Wenn König Charles III. (77) zum Staatsbankett einlädt, wird geklotzt, nicht gekleckert. Das gilt sowohl für das Ambiente als auch für die Garderobe. «White Tie» war für den Besuch von Frank-Walter Steinmeier (69) angesagt, das bedeutet Frack für die Männer, bodenlanges Abendkleid für die Frauen.
Und eine begeisterte dabei besonders, wenn auch wenig überraschend: Prinzessin Kate (43) zeigte sich in einer blauen Glitzerrobe der Designerin Jenny Packham. Das Kleid mit raffiniertem Kragen und Umhang liess die Prinzessin strahlen und stellte alle anderen in den Schatten.
Premiere bei Prinzessin Kate
Prinzessin Kate enttäuscht nur selten mit ihren Outfits, vor allem an solchen wichtigen Anlässen. Eine Premiere war allerdings ihr Kopfschmuck. Zum ersten Mal trug die Ehefrau von Prinz William (43) Queen Victorias Oriental Circlet Tiara.
Das prachtvolle Stück ist mit 2600 Diamanten besetzt und hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere Verwandlungen durchgemacht. Ursprünglich war es mit Opalen verziert, doch Queen Alexandra liess diese später durch Rubine ersetzen. Sowohl die Queen Mum als auch Queen Elizabeth II. trugen das Diadem – wobei die verstorbene Monarchin es während ihrer gesamten Regentschaft nur ein einziges Mal aufsetzte: 2005 bei einem Besuch auf Malta.
Kates Auftritt markiert damit das erste öffentliche Zurschaustellen des historischen Schmuckstücks seit fast 20 Jahren. Für die Prinzessin von Wales ist es bereits das fünfte verschiedene Diadem ihrer royalen Karriere – und zweifellos das imposanteste.
Königin Camilla (78) entschied sich für ein petrolfarbenes Abendkleid. Sie selbst griff zu einem der bekanntesten Diademe der verstorbenen Queen: der Girls of Great Britain and Northern Ireland Tiara.
Es ist das erste Mal seit 27 Jahren, dass ein deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch nach Grossbritannien kommt. Den Bildern nach scheint der Besuch bisher sehr gut zu laufen, Steinmeier und König Charles unterhielten sich beim Abendessen angeregt und lachten viel miteinander.
Eine besondere Überraschung dürfte die Gästeliste gewesen sein. Neben den Mitgliedern der Royal Family und Steinmeiers Entourage wurden nämlich auch Tänzerin Motsi Mabuse (44) und Supermodel Claudia Schiffer (55) zum Staatsbankett eingeladen. Letztere durfte sogar neben dem Premierminister Keir Starmer (63) Platz nehmen.