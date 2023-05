Das lief an den Krönungen schon alles schief

Weltweit verfolgten über 20 Millionen Menschen am 2. Juni 1953 die Krönung von Queen Elizabeth II. (†96), es war bis dato das grösste TV-Ereignis von Grossbritannien. Doch kaum jemand mochte den kleinen Lapsus der frisch gekürten Königin bemerkt zu haben. Denn, wie «Adelswelt» schreibt, vergass die Königin zusammen mit ihren Maids of Honour am Nordpfeiler der Westminster Abbey einen Knicks zu machen, was eigentlich vorgesehen war. Das bemerkte vor allem der damalige Erzbischof von Canterbury, Geoffrey Fisher, der in sein Tagebuch schrieb: «Die Maids of Honour bedauerten es, weil sie sich viel Zeit genommen hatten, um es genau richtig zu lernen, und ich bedauerte es, weil vom Altar aus der Anblick der Königin und der knicksenden Maids of Honour sehr schön war.»