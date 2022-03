«Es ist eine Schande, dass er die Gedenkfeier für seinen Grossvater verpassen wird. Es sollte eine Zeit sein, in der die Familie zusammenkommt, um sich an einen grossen Mann zu erinnern», sagt ein Insider in «The Sun». Der offizielle Grund der Absage ist Harrys aktueller Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium. Harry fordert, dass die Regierung für seine Sicherheit aufkommt, sobald er den Boden des Vereinigten Königreiches betritt. Bloss: Mit ihrem Rücktritt im Jahr 2020 haben Harry und Frau Meghan dieses Privileg verloren.