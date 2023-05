Charles trägt dabei die volle königliche Montur, inklusive der Robe, Krone, Zepter und Reichsapfel. George steht währenddessen in seiner feierlichen Pagenuniform an der Seite seines Grossvaters, während Prinz William – ebenfalls festlich und förmlich gekleidet – an der Seite des Thronsessels aus dem Jahre 1902 seinen Platz gefunden hat. Der Fotograf Hugo Burnand sagte in einem Interview mit dem «Hello»-Magazin zu seiner Aufnahme, dass gerade dieses Motiv ihm sehr wichtig gewesen sei. Er habe in den Archiven gekramt, aber keine solchen Bilder der Thronfolge aus vergangenen Epochen gefunden.