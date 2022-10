«Er ist ein schrecklicher Mensch und ein Mobber»

Besonders in Erinnerung sei ihm dabei eine Situation geblieben: Eines Abends erschein eine Frau, die zum Prinzen wollte. Dafür brauchte sie aber eine Bestätigung von Andrews Personal. Die Frau rief also Andrew an und reichte das Telefon an einen der Security-Leute weiter. Andrew schrie seinen Mitarbeiter daraufhin mit einer schrillen Stimme an und beleidigte ihn auf übelste Art. Mit hochrotem Kopf sei die Frau anschliessend zum Privatgemach des Prinzen geeilt.