Moderatorin vergleicht Prinz Daniel mit Barbies Ken

Der neue Barbie-Film schlägt an den Kinokassen gerade Rekorde. Dank Margot Robbie (33) als Barbie mit Ryan Gosling (42) als Ken an ihrer Seite sind Barbie und Ken plötzlich wieder in aller Munde. Ken kommt im Film – wenn auch auf sympathische Art – nicht gerade charakterstark weg. Er hat mit starken Ego-Problemen zu kämpfen, weil er neben Barbie immer nur die Nebenrolle spielen darf. Ausser gut auszusehen, hat Ken eigentlich keine wirkliche Aufgabe. Eine schwedische Moderatorin wagt es in ihrem Podcast, Prinz Daniel (49) mit Ken zu vergleichen.