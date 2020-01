Die beeindruckende Performance liegt mitunter an den Outfits. Insbesondere Prinzessin Gabriella sorgt in ihrem bunten Meerjungfrauen-Kleid und einem Haarreif mit Pailletenschleife für den absoluten Wow-Faktor. Ihr Bruder geht es in modischer Hinsicht ein bisschen ruhiger an. Kopfschmuck darf aber auch bei ihm nicht fehlen: Er hat sich für das Video ein Partyhütchen auf den Kopf gesetzt.