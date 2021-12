Allerdings hätten sie noch nicht entschieden, ob sie Herzogin Meghan wirklich befragen, so der Anwalt: Sie sei nur «eine der Personen, die wir in Betracht ziehen, wir haben noch keine Entscheidung getroffen». Bis zu zwölf Personen könne er sich vorstellen, zu befragen, so Boies. Darunter Prinz Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson, 62. Da sie keine US-Bürgerin sei, könnte dies aber schwieriger werden.