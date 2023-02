Aber warum wird der König überhaupt gesalbt?

Worin liegt jedoch die biblische Bedeutung des Vorgangs der Salbung? Mit der heiligen Salbung wurde der König oder die Königin im 12. Jahrhundert zum Wundertäter, da dem Öl heilende Kräfte zugesagt wurden. Den Monarchen und Monarchinnen verlieh das Öl zu ihrer weltlichen Macht auch eine geistliche Bedeutung. Seit dem 18. Jahrhundert ist der Teil des Wundertäters jedoch nicht mehr relevant. Charles III. wird vom Erzbischof von Canterbury gesalbt werden, was symbolisch bedeutet, dass er die Salbung direkt von Gott erhält. Das britische Königshaus ist heute die einzige Monarchie, welche die Salbung als Sakramentale noch durchführt. Charles wird traditionell an drei Körperstellen gesalbt: an den Händen, der Brust und auf dem Kopf.