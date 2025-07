Mythos Sisi: Warum taucht das Mordwerkzeug jetzt in Zürich auf?

1898 starb die Kult-Kaiserin in Genf. Erstochen mit einer Feile, gekauft in Lausanne. Später gelangte das Mordwerkzeug nach Wien. Jetzt taucht es plötzlich in Zürich auf. Was hat es mit der Odyssee der Tatwaffe auf sich? Und warum verschwindet ein Sisi-Gemälde im Kloster Einsiedeln? Licht ins Dunkel bringt Rebecca Sanders vom Landesmuseum Zürich – als Gast im Podcast «RoyalTea». Ausserdem: Bayerns Märchenkönig Ludwig und die Rütliwiese, die Queen und ein Union Jack in Bern – sowie Napoleon III. und sein Thurgauer Dialekt.