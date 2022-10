Königin Camilla gönnt sich Auszeit in Indien

Persönlich interessiert sich Camilla vor allem für Kunst und liebt es, in der Natur zu sein und sich mit Dingen wie Angeln, Spazierengehen oder Gärtnern zu beschäftigen. Daneben besitzt sie mehrere Pferde und Hunde. So darf man hoffen, dass sie nach ihrer Auszeit in Indien zukünftig auch im eignen Land, und wenn auch nur im eigenen Garten, ab und an zur Ruhe kommt.