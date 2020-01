Nach dem «Megxit» muss es Herzogin Kate richten

Glauben Sie, dass der «Megxit» einen Schatten auf die Königsfamilie wirft?

Der «Megxit» wird definitiv in die Geschichte eingehen. Bei jeder Berichterstattung über die Geschichte der Windsors wird er wieder zur Sprache kommen. Ob der «Megxit» der Königsfamilie auf Dauer etwas anhaben kann? Definitiv nicht. Die Royals haben schon Schlimmeres überstanden und werden auch diese Krise meistern. Der private Zusammenhalt ist dagegen ein anderes Thema. Prinz Harry sprach davon, dass Prinz William und er sich auf «unterschiedlichen Pfaden» befänden – dieses Eingeständnis klingt alarmierend. Die Brüder sind definitiv nicht mehr so eng wie früher. Die Zukunft wird zeigen, ob sie diese Krise meistern werden. Prinzessin Diana hätte sich sicher nicht gewünscht, dass sich ihre Jungs so entfremden.