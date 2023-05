Wie der Vater, so der Sohn

Der Ehemann der Queen, Prinz Philip (†99), gründete in den fünfziger Jahren ein Jugendprogramm namens «Duke of Edinburgh's International Award». Dort werden Jugendliche motiviert, sich ausserhalb der Klassenzimmer in den Themenbereichen Ehrenamt, Sport, Talente und Expeditionen herauszufordern. Abschliessend werden die teilnehmenden Jugendlichen geehrt. Nun soll diese Aufgabe der jüngste Sohn von Prinz Philip übernehmen.