Prinz Harry (38) hat mit der Veröffentlichung seiner Autobiografie «Spare» am 10. Januar eine Schlagzeilen-Flut ausgelöst. Bereits zuvor sorgte das Buch für Aufsehen, da es in Spanien zu früh in den Handel gelangt war. In seinem Werk greift Harry Mitglieder der königlichen Familie an, insbesondere seinen Bruder Prinz William (40), den er unter anderem beschuldigt, bei einem Streit 2019 handgreiflich geworden zu sein. In der ersten Woche hat sich das Buch in Harrys Heimat Grossbritannien fast eine halbe Million Mal verkauft. Vor «Spare» veröffentlichte Netflix im Dezember bereits die Doku-Serie «Harry & Meghan», in der die Sussexes die Royals und die britische Presse attackierten. Was denken die Briten nun über die Royals? Laut einer Umfrage haben weder der Buchautor noch seine Familie von den Enthüllungen profitiert.