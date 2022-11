So despektierlich äusserte sich Trump über Kates Oben-ohne-Bilder

Jetzt schreibt der Autor Christopher Andersen in seiner bald erscheinenden Biografie «The King: The Life of Charles III.», dass Charles, William und Harry damals regelrecht in Schimpftiraden ausgebrochen sind. Ein Butler des Clarence House sagt, dass Trumps Parolen bei Kates Schwiegervater, Ehemann und Schwanger einen «Schwall von Beschimpfungen» ausgelöst haben.