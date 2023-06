Hollywood-Agent bezeichnet Herzogin Meghan als «untalentiert»

«Es hat sich herausgestellt, dass Meghan kein grosses Audio-Talent war. Und auch nicht unbedingt irgendeine Art von Talent», sagte Zimmer demnach. Nur weil man berühmt sei, hiesse das noch lange nicht, dass man auch in etwas gut sei. Grund sei laut Zimmer auch eine «neue Weisheit» in der Podcast-Szene. Dort gäbe es immer weniger Prominente, sondern immer mehr Talente. Podcast sei mehr wie ein Talkformat im Radio, in dem Persönlichkeiten aus dem Tagesgeschehen stattfinden «und nicht die Windsors».