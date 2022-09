König Charles verbringt den Tag auf seinem Landsitz Highgrove

Nach der Ankunft per Helikopter verliess Charles am Steuer seines Wagens Camillas Anwesen und trat die rund dreissigminütige Fahrt zu seinem Landsitz Highgrove an. Seine Ehefrau begleitete ihn nicht. Es wird nicht erwartet, dass der neue König am Donnerstag an öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt. Dieser private Tag der Reflexion war schon von Anfang an Teil der sogenannten «Operation London Bridge», des Plans, der die Abläufe für die Zeit nach dem Tod der Queen minuziös festlegt. Britische Medien vermuten, dass sowohl Charles III. als auch seine Ehefrau Queen Camilla am Donnerstag zum ersten Mal innehalten können, seit sie in der vergangenen Woche die schwere Reise nach Schloss Balmoral antraten, um der Queen in ihren letzten Stunden beizuwohnen.