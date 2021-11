Nanu, Prinz William, warum sind denn Ihre Zähne so blau?

Es war eine Veranstaltung wie so viele andere auch. An den Tusk Conversation Awards am Montagabend in London wurden Preise verliehen, wie es an Award-Nächten üblich ist. Und wie wir es uns von ihm nicht anders gewohnt sind, hat sich Prinz William, 39, als Schirmherr der Award-organisierenden Organisation mächtig in Schale geworfen. Alles so weit normal.