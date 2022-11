Im Schwarz-Weiss-Look strahlt Charlène alles weg

Uniformen und roter Mantel

Fürstin Charlène trug zu dem besonderen Anlass ein elegantes Outfit. Zu einem bodenlangen Cape in Weiss kombinierte sie einen schwarzen Rollkragenpullover, einen schwarzen Hut und schwarze Handschuhe. Elegante Perlenohrringe sowie eine silberne Brosche in Form einer Schleife komplettierten den klassischen Look. Fürst Albert II. sowie sein Sohn trugen Uniformen, Prinzessin Gabriella setzte im Gegensatz zu ihrer Mutter auf Farbe und wählte einen roten Mantel für den öffentlichen Auftritt. Bei der Kopfbedeckung nahm sie sich jedoch Charlène von Monaco zum Vorbild und trug ebenfalls einen schwarzen, wenn auch weniger ausladenden Hut.