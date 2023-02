Immer wieder sorgt nämlich der Neffe des Monarchen, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, Sohn von König Felipes Schwester Infanta Elena (59) für Schlagzeilen. Der neueste Skandal, den er seiner Familie beschert: Der 24-Jährige wurde am Sonntagmorgen in einem Nachtclub in Madrid bei einer Razzia aufgegriffen. Doch ist das Etablissement Clandestino nicht einfach nur ein Nachtclub. Unter der Woche wird es als Bordell mit dem Namen Wet geführt, freitags und samstags ist es ein Swingerclub namens Sublime liberal club. Das Bordell hat eine legale Sauna-Lizenz und veranstaltet regelmässig exklusive Partys, bei der nur geladene Gäste empfangen werden.