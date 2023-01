Netflix ist sauer auf Prinz Harry und Herzogin Meghan

Um allerdings an diesen Deal heranzukommen, müssten die Sussexes die Türen zu ihren Heim in Montecito öffnen, heisst es weiter. Denn obwohl es in Aufnahmen aus «Harry & Meghan» so aussieht, als wären es Aufnahmen aus den heimischen vier Wänden der zweifachen Eltern, wurde später klar gestellt, dass man in einer anderen Luxus-Villa filmte. Und das öffentliche Interesse an Harry und Meghan sei nach wie vor enorm gross.