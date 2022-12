Thomas Markle widerspricht den Aussagen seiner Tochter Meghan

Mittlerweile steigt in Grossbritannien auch der Verdruss auf Harry und Meghan. In einer Umfrage der «Mail on Sunday» sollen fast die Hälfte der Briten dafür sein, dass die Sussexes nicht an der Krönung von König Charles III. teilnehmen sollten. Und auch viele namhafte Politiker denken gemäss der Zeitung, dass sie es begrüssen würden, wenn sie in den USA bleiben würden. Charles wird am 6. Mai 2023 in London gekrönt – an dem Tag, an dem auch Archie (3), der Sohn von Harry und Meghan Geburtstag hat. Vielleicht ja auch ein Grund für die beiden, sich doch nicht in England blicken zu lassen – offiziell zumindest.